Канчельскис считает, что перевод Роналду в молодёжку МЮ сильно ударит по его имиджу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду будет тренироваться с молодёжной командой «красных дьяволов».

«Поступок Криштиану — это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодёжку клуба для Роналду уже наказание… В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции. Думаю, что это сильный удар по его имиджу», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что 19 октября в конце матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» Роналду покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение, так и не выйдя на поле. Нападающий забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после встречи.

В результате главный тренер МЮ Эрик тен Хаг исключил португальца из заявки на игру 13-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится 22 октября.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сестра Роналду обвинила «Манчестер Юнайтед» в неуважении к брату.