Сестра Роналду обвинила «Манчестер Юнайтед» в неуважении к брату
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«Я многое вижу. В основном неуважение. Но происходит то, что происходит», — написала Авейру соцсетях.
19 октября в конце матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение, так и не выйдя на поле. Нападающий забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после встречи.
В результате главный тренер МЮ Эрик тен Хаг исключил Роналду из заявки на игру 13-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится 22 октября.
Ранее президент «Марселя» опроверг информацию об интересе к Роналду.