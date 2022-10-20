Узнать больше

«Манчестер Юнайтед» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда Криштиану Роналду в заявку на игру 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси».
«Манчестер Юнайтед» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

19 октября, в конце встречи между МЮ и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший защитник сборной Англии назвал позором поведение Роналду в матче с «Тоттенхэмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить