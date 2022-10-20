«Манчестер Юнайтед» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»
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Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
19 октября, в конце встречи между МЮ и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.
В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.
Ранее бывший защитник сборной Англии назвал позором поведение Роналду в матче с «Тоттенхэмом».