Бывший защитник сборной Англии назвал позором поведение Роналду в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Абсолютный позор. Это неуважительно по отношению к партнёрам по команде, тренеру и болельщикам. Роналду ставит себя выше клуба... Полный позор!» — приводит слова Миллза Fox Sports.

В среду, 19 октября, в конце встречи 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер МЮ Эрик тен Хаг прокомментировал поведение Роналду в игре с «Тоттенхэмом».