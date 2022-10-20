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Гаджиев: пока работу Абаскаля в «Спартаке» можно признать хорошей

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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту наставника московского «Спартака».
Гаджиев: пока работу Абаскаля в «Спартаке» можно признать хорошей
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«На данном этапе его работу можно признать хорошей, а дальше — посмотрим в конце сезона, когда на более длинной дистанции можно будет дать более точную оценку», — цитирует Гаджиева Betonmobile.

Он выразил уверенность, что у 33-летнего испанского специалиста должно всё получиться.

«С «Зенитом» им пока сложно конкурировать, но даже если не будет пока первого места, то второе или третье место будет считаться успехом по итогам этого сезона», — добавил Гаджиев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. Красно-белые в 14-м туре дома примут подмосковные «Химки» 23 октября.

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.

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