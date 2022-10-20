«Чемпионат»: Хазов будет исполнять обязанности главного тренера «Пари НН» после ухода Галактионова
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После ухода Галактионова в «Локомотив» тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Антон Хазов, сообщает источник «Чемпионата».
Галактионов возглавит «Локомотив» после 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
По информации СМИ, руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них — Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.
Ранее Юран заявил, что не слышал о возможном назначении в «Пари НН».