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«Чемпионат»: Хазов будет исполнять обязанности главного тренера «Пари НН» после ухода Галактионова

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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может покинуть свой пост.
«Чемпионат»: Хазов будет исполнять обязанности главного тренера «Пари НН» после ухода Галактионова
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

После ухода Галактионова в «Локомотив» тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Антон Хазов, сообщает источник «Чемпионата».

Галактионов возглавит «Локомотив» после 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации СМИ, руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них — Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

Ранее Юран заявил, что не слышал о возможном назначении в «Пари НН».

 

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