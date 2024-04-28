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Песков: решение об изъятии активов России будет гвоздём гроба западной экономики

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В случае если на Западе примут решение об изъятии российских активов, это станет «солидным гвоздём» в гроб их экономической системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: решение об изъятии активов России будет гвоздём гроба западной экономики
  • РИА Новости

«Если это произойдёт... это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.

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