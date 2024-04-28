Песков: решение об изъятии активов России будет гвоздём гроба западной экономики
- РИА Новости
«Если это произойдёт... это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Также Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.