Песков: решение об изъятии активов России будет гвоздём гроба западной экономики

В случае если на Западе примут решение об изъятии российских активов, это станет «солидным гвоздём» в гроб их экономической системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если это произойдёт... это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.