В Минздраве Латвии признали, что не смогут заменить лекарства из России

Минздрав Латвии не поддержал инициативу о запрете лекарств из России и Белоруссии.

«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырьё, произведённые в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведённые в России и Белоруссии», — сообщает латвийский телеканал TV3.

В публикации уточняется, что около 10% медикаментов, не имеющих регистрации на территории государства, но при этом необходимых для пациентов, поступают именно из России или Белоруссии.

Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов ранее сообщил, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов, а также создают искусственные очереди на границе с Россией.