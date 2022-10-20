Юран заявил, что не слышал о возможном назначении в «Пари НН»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не знает о возможном назначении на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Первый раз об этом слышу, от вас только что узнал эту информацию», — цитирует Юрана РИА Новости.

По информации СМИ, Галактионов покинет пост главного тренера «Пари НН». Руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран рассказал, что не против возглавить «Химки».