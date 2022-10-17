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Юран: хотелось бы поработать в городе с атмосферой, как в Воронеже

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что не против возглавить «Химки».
Юран: хотелось бы поработать в городе с атмосферой, как в Воронеже
  • РИА Новости

«Хотел бы поработать в таком городе, с атмосферой, как в Воронеже. С такой поддержкой, полным стадионом. Что ещё для команды, клуба, тренера и игроков нужно? Воронеж — футбольный город с советских времён», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Спартака Гогниева.

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