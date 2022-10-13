Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Гогниева

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Спартака Гогниева.

«Пока не хочу это комментировать, это же разговоры. Первый раз от вас услышал, что такое возможно. Сложно это комментировать», — цитирует Юрана «Чемпионат».

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что «Химки» раздумывают над отставкой Гогниева.