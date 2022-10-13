«Чемпионат»: «Химки» раздумывают над отставкой Гогниева
- РИА Новости
«У Гогниева напряжённые отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Юрана», — приводит слова источника «Чемпионат».
10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.
«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок».