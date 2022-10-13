«Чемпионат»: «Химки» раздумывают над отставкой Гогниева

Руководство «Химок» рассматривает вариант с увольнением Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба.

«У Гогниева напряжённые отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Юрана», — приводит слова источника «Чемпионат».

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок».