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«Чемпионат»: «Химки» раздумывают над отставкой Гогниева

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Руководство «Химок» рассматривает вариант с увольнением Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба.
«Чемпионат»: «Химки» раздумывают над отставкой Гогниева
  • РИА Новости

«У Гогниева напряжённые отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Юрана», — приводит слова источника «Чемпионат».

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок».

 

 

 

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