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Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трёх игроков клуба от основного состава.
Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок»
  • РИА Новости

«Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тренер должен отвечать за свои решения.

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уступили «Уралу» со счётом 1:2.

Таким образом, подмосковный клуб с восемью очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. «Урал» (восемь очков) располагается на 14-м месте.

Ранее в «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков.

 

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