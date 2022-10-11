Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок»
- РИА Новости
«Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что тренер должен отвечать за свои решения.
10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.
В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уступили «Уралу» со счётом 1:2.
Таким образом, подмосковный клуб с восемью очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. «Урал» (восемь очков) располагается на 14-м месте.
Ранее в «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков.