Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трёх игроков клуба от основного состава.

«Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тренер должен отвечать за свои решения.

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уступили «Уралу» со счётом 1:2.

Таким образом, подмосковный клуб с восемью очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. «Урал» (восемь очков) располагается на 14-м месте.

Ранее в «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков.