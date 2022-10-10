В «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков

Пресс-служба «Химок» отреагировала на информацию, согласно которой главный тренер клуба Спартак Гогниев отстранил от тренировок футболистов.

«Участие или неучастие определённых спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб. Команда планово готовится к домашнему матчу с «Факелом» согласно расписанию», — приводит слова пресс-службы «Химок» «Чемпионат».

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гониев отстранил Брайна Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уступили «Уралу» со счётом 1:2.

Таким образом, подмосковный клуб с восьмью очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. «Урал» (восемь очков) располагается на 14-м месте.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета подмосковных «Химок».