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Терюшков объявил об уходе из попечительского совета «Химок»

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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета подмосковных «Химок».
Терюшков объявил об уходе из попечительского совета «Химок»
  • РИА Новости

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от футбольного клуба «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана. Остаюсь болельщиком подмосковного клуба, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее «Урал» обыграл «Химки» в матче 12-го тура РПЛ.

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