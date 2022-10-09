Терюшков объявил об уходе из попечительского совета «Химок»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета подмосковных «Химок».

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от футбольного клуба «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана. Остаюсь болельщиком подмосковного клуба, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее «Урал» обыграл «Химки» в матче 12-го тура РПЛ.