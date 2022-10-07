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«Урал» обыграл «Химки» в матче 12-го тура РПЛ

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«Урал» одержал победу над «Химками» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Урал» обыграл «Химки» в матче 12-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович. У гостей единственный гол на счету полузащитника Ильи Кухарчука.

Таким образом, екатеринбуржцы набрали 10 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный клуб с восемью баллами опустился на 15-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».

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