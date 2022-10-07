«Урал» обыграл «Химки» в матче 12-го тура РПЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович. У гостей единственный гол на счету полузащитника Ильи Кухарчука.
Таким образом, екатеринбуржцы набрали 10 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный клуб с восемью баллами опустился на 15-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».