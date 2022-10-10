«Чемпионат»: Гогниев отстранил трёх игроков «Химок» от тренировок с основной командой

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок трёх футболистов подмосковного клуба.

Брайн Идову, Дмитрий Тихий и Илья Камышев отстранены от тренировок, сообщает источник «Чемпионата».

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уступили «Уралу» со счётом 1:2.

Таким образом, подмосковный клуб с восемью очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. «Урал» (восемь очков) располагается на 14-м месте.

Ранее в «Химках» заявили о готовности провести товарищеский матч с крымским клубом.