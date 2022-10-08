В «Химках» заявили о готовности провести товарищеский матч с крымским клубом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб готов провести на зимних сборах товарищескую игру с крымской командой.

«На зимних сборах «Химки» вполне готовы сыграть товарищеский матч с крымским клубом. Единственное — нужно будет выбрать площадку для проведения матча. А так, мы всегда за», — цитирует Терюшкова Sport24.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уступили «Уралу» со счётом 1:2.

Таким образом, подмосковный клуб с восемью очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. «Урал» располагается на 14-м месте с восемью очками.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о диалоге с ФИФА и УЕФА по крымским клубам.