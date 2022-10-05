Дюков высказался о включении крымских клубов в ФНЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о диалоге с ФИФА и УЕФА по крымским клубам.

«В настоящий момент руководствуемся теми письмами, которые получили от ФИФА и УЕФА в 2014-м. Они приняли определённое решение, в рамках которых Крым признавался особой футбольной зоной. Мы выбрали путь диалога и продолжаем его. ФИФА и УЕФА понимают, что футбол в Крыму должен развиваться и нужно принимать решения. Важный вопрос — развитие футбола там. Определённая работа по развитию футбола проводится по всем направлениям: массового, детско-массового. С сентября в восьми школах в Крыму начал проводиться третий урок физкультуры на базе футбола. Этот проект реализует Министерство просвещения. Любительские команды будут участвовать во всероссийских соревнованиях. Детские — в соревнованиях под эгидой Минспорта с другими российскими регионами», — рассказал Дюков.

Он напомнил, что в ФНЛ была создана рабочая группа по вопросу профессиональных клубов из Крыма.

«Она создана, будет проведён аудит, будет разработана дорожная карта по лицензированию клубов, которые созданы в Крымском футбольном союзе. Ведётся работа по этому направлению», — добавил Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.









