МИД России назвал условие для приднестровского урегулирования

Продолжение процесса урегулирования приднестровского вопроса не произойдёт, если Молдавия не пересмотрит свою линию.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат связала нынешний «тупик» в урегулировании с «упорным нежеланием» Кишинёва откликнуться на призывы Тирасполя начать переговоры.

«Без пересмотра молдавской стороной такой линии ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — считает официальный представитель МИД России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.