МИД России назвал условие для приднестровского урегулирования
- РИА Новости
Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат связала нынешний «тупик» в урегулировании с «упорным нежеланием» Кишинёва откликнуться на призывы Тирасполя начать переговоры.
«Без пересмотра молдавской стороной такой линии ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — считает официальный представитель МИД России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.