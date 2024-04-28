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МИД России назвал условие для приднестровского урегулирования

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Продолжение процесса урегулирования приднестровского вопроса не произойдёт, если Молдавия не пересмотрит свою линию.
МИД России назвал условие для приднестровского урегулирования
  • РИА Новости

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат связала нынешний «тупик» в урегулировании с «упорным нежеланием» Кишинёва откликнуться на призывы Тирасполя начать переговоры.

«Без пересмотра молдавской стороной такой линии ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — считает официальный представитель МИД России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.

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