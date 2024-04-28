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Песков заявил, что инвесторы перестанут верить Западу при изъятии активов России

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Зарубежные инвесторы потеряют доверие к Западу в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что инвесторы перестанут верить Западу при изъятии активов России
  • AP
  • © Alexander Kazakov, Sputnik

«Иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги... Надёжность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. Восстанавливается — десятилетиями», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, решение об изъятии активов России будет гвоздём гроба западной экономики.

Также он заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.

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