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Россия ограничила экспорт минеральных удобрений до 30 ноября 2024 года

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Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года.
Россия ограничила экспорт минеральных удобрений до 30 ноября 2024 года
  • Gettyimages.ru

«По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны», — говорится в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что общий объём квоты составит более 19,7 млн тонн. Распределять объёмы между экспортёрами будет Минпромторг России.

При этом квоты не затронут поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию в рамках 14-го пакета санкций, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Россия держит слово о помощи африканским странам.

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