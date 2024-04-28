Россия ограничила экспорт минеральных удобрений до 30 ноября 2024 года

Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года.

«По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны», — говорится в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что общий объём квоты составит более 19,7 млн тонн. Распределять объёмы между экспортёрами будет Минпромторг России.

При этом квоты не затронут поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию в рамках 14-го пакета санкций, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Россия держит слово о помощи африканским странам.