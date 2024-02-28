Глава МИД Мали заявил, что Россия держит слово о помощи африканским странам
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«В Мали признательны России, которая держит слово и помогает поставками гуманитарной помощи. Это касается экспорта пшеницы, удобрений и дизельного топлива», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что удобрения России поступают в нуждающиеся страны, однако процесс идёт медленно.
Президент России Владимир Путин поблагодарил Минсельхоз за организацию бесплатных поставок зерна в беднейшие страны Африки.