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Глава МИД Мали заявил, что Россия держит слово о помощи африканским странам

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Россия держит слово, данное африканским странам в отношении помощи, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
Глава МИД Мали заявил, что Россия держит слово о помощи африканским странам
  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

«В Мали признательны России, которая держит слово и помогает поставками гуманитарной помощи. Это касается экспорта пшеницы, удобрений и дизельного топлива», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что удобрения России поступают в нуждающиеся страны, однако процесс идёт медленно.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Минсельхоз за организацию бесплатных поставок зерна в беднейшие страны Африки.

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