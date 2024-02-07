RT в Telegram
Подпишись

МИД: удобрения России поступают в нуждающиеся страны, но процесс идёт медленно

Короткая ссылка
Удобрения поступают в нуждающиеся страны из России благодаря усилиям Москвы, но процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

Об этом пишет ТАСС.

«Российские удобрения благодаря нашим усилиям поступают в эти страны, которые в них наиболее нуждаются», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что данный процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур. 

Вершинин добавил, что Москва «не видит особых сдвигов» по реализации меморандума с ООН о поставках сельхозпродукции Роммии

В ноябре дипломат сообщал, что западные страны скупают дешёвое зерно, а потом продают его нуждающимся государствам с добавленной стоимостью.

12 января российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что объём экспорта агропромышленной продукции России по итогам 2023 года вырос на 14% в денежном выражении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить