Удобрения поступают в нуждающиеся страны из России благодаря усилиям Москвы, но процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

Об этом пишет ТАСС.

«Российские удобрения благодаря нашим усилиям поступают в эти страны, которые в них наиболее нуждаются», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что данный процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур.

Вершинин добавил, что Москва «не видит особых сдвигов» по реализации меморандума с ООН о поставках сельхозпродукции Роммии

В ноябре дипломат сообщал, что западные страны скупают дешёвое зерно, а потом продают его нуждающимся государствам с добавленной стоимостью.

12 января российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что объём экспорта агропромышленной продукции России по итогам 2023 года вырос на 14% в денежном выражении.