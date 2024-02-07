МИД: удобрения России поступают в нуждающиеся страны, но процесс идёт медленно
Об этом пишет ТАСС.
«Российские удобрения благодаря нашим усилиям поступают в эти страны, которые в них наиболее нуждаются», — сказал он.
При этом дипломат отметил, что данный процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур.
Вершинин добавил, что Москва «не видит особых сдвигов» по реализации меморандума с ООН о поставках сельхозпродукции Роммии
В ноябре дипломат сообщал, что западные страны скупают дешёвое зерно, а потом продают его нуждающимся государствам с добавленной стоимостью.
12 января российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что объём экспорта агропромышленной продукции России по итогам 2023 года вырос на 14% в денежном выражении.