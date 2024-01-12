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Абрамченко: объём экспорта продукции АПК России в 2023 году вырос на 14%

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что объём экспорта агропромышленной продукции России по итогам 2023 года вырос на 14% в денежном выражении.
Абрамченко: объём экспорта продукции АПК России в 2023 году вырос на 14%
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

Такие данные она привела в интервью РИА Новости.

«Объём экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности», — рассказала собеседница агентства.

По словам Абрамченко, в прошлом году Россия отправила продовольствие в 169 стран. Она уточнила, что основными партнёрами в этой сфере стали Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия и Узбекистан.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия продолжает вносить вклад в борьбу с голодом в нуждающихся странах.

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