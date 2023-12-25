Патрушев рассказал о вкладе России в решение проблемы голода в мире

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия продолжает вносить вклад в борьбу с голодом в нуждающихся странах.

«Хочу подчеркнуть — даже в условиях санкционного давления Россия является надёжным партнёром и одним из крупнейших поставщиков продовольствия на международный рынок. Наша страна всегда выполняет все свои обязательства и вносит огромный вклад в решение проблемы голода в мире», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, на фоне антироссийской политики Запада приоритет у России направлен на дружественные государства. В 2021 году они получали 73% от всей экспортной доли АПК России, в 2023 — уже 87%.

Как отметил Патрушев, в направлении тех, кто готов поддерживать добрососедские и партнёрские отношения, и будет вестись дальнейшая работа.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.