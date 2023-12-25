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Патрушев назвал 2023 год одним из наиболее успешных для российского АПК

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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.
Патрушев назвал 2023 год одним из наиболее успешных для российского АПК
  • РИА Новости

«Этот год действительно стал одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса. Начну с того, что мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 млн т в чистом весе», — сказал Патрушев в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, также ожидается около 1,6 млн т урожая твёрдой пшеницы, необходимой для производства макаронных изделий.

Ранее Патрушев назвал основную причину роста цен на мясо кур и яйца в России. По его словам, такая ситуация — следствие значительного увеличения спроса на эти продукты как на наиболее доступный белок.

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