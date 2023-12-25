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Патрушев пообещал снижение цен на яйца и курятину в России в следующем году

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Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал основную причину роста цен на мясо кур и яйца в России. По его словам, такая ситуация — следствие значительного увеличения спроса на эти продукты как на наиболее доступный белок.
Патрушев пообещал снижение цен на яйца и курятину в России в следующем году
  • РИА Новости

Как заявил Патрушев в эксклюзивном интервью сайту kp.ru, в первую очередь необходимо увеличить предложение соответствующей продукции на рынке.

По его словам, изменить ситуацию удастся в следующем году.

«Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц. Пока же, в качестве временной меры, расширим импорт из дружественных стран», — сказал Патрушев.

Он также отметил, что куриное мясо уже начало дешеветь, а после Нового года, по оценкам Минсельхоза, произойдёт коррекция цен на яйца.

Ранее сообщалось, что правительство России решило отменить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т до 31 декабря 2024 года.

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