Кабмин России отменил таможенные пошлины на ввоз мяса кур до конца 2024 года

Правительство России решило отменить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т до 31 декабря 2024 года.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение нацелено на поддержание стабильных цен на рынке на эту продукцию.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.