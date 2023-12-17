Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины на яйца практически завершено
- РИА Новости
«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объём, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — цитирует его РИА Новости.
Вопрос о резком росте цен на куриные яйца прозвучал 14 декабря в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
На следующий день управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.