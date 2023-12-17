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Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины на яйца практически завершено

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Процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.
Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины на яйца практически завершено
  • РИА Новости

«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объём, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — цитирует его РИА Новости.

Вопрос о резком росте цен на куриные яйца прозвучал 14 декабря в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

На следующий день управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.

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