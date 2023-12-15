RT в Telegram
Подпишись

ФАС возбудила дела против нескольких производителей куриных яиц

Короткая ссылка
Управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.

Так, межрегиональное Крымское УФАС выявило повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей, это «Партизан» и СП «Октябрьское».

С начала сентября они допустили рост оптово-отпускных цен до 94%.

Также Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны «Советской Агрофирмы» и «Вятско-Полянской Птицефабрики».

Эти компании с начала июня по октябрь 2023 года допустили рост цен на яйца до 60%.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы», — предупредила Федеральная антимонопольная служба.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо.

Вопрос о резком росте цен на куриные яйца прозвучал 14 декабря в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить