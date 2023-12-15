ФАС возбудила дела против нескольких производителей куриных яиц

Управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.

Так, межрегиональное Крымское УФАС выявило повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей, это «Партизан» и СП «Октябрьское».

С начала сентября они допустили рост оптово-отпускных цен до 94%.

Также Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны «Советской Агрофирмы» и «Вятско-Полянской Птицефабрики».

Эти компании с начала июня по октябрь 2023 года допустили рост цен на яйца до 60%.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы», — предупредила Федеральная антимонопольная служба.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо.

Вопрос о резком росте цен на куриные яйца прозвучал 14 декабря в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.