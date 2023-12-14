Патрушев: Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо

Министерство сельского хозяйства России работает над стабилизацией цен на куриное яйцо. Об этом заявил 14 декабря глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Вопрос о резком росте цен на куриные яйца прозвучал 14 декабря в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Как стало известно, Минсельхоз уже начал работу по этой линии.

«Увеличиваем объёмы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены», — приводятся слова министра в Telegram-канале ведомства.

Патрушев добавил, что на стадии проработки находится решение об обнулении импортных пошлин. Также, по его словам, обсуждаются поставки необходимого объёма яиц из дружественных стран.

Ранее в Росстате привели данные, согласно которым в период с 5 по 11 декабря 2023 года куриные яйца подорожали на 4,6%.