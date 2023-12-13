В Росстате сообщили об ускорении роста цен на яйца до 4,6%
- РИА Новости
«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2—5,0%, в 33 субъектах — на 5,1—13,5%», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились.
В Тюменской области цены на яйца куриные снизились на 0,8%, заявили в Росстате.
Ранее сообщалось, что правительство России решило временно обнулить пошлины на ввоз в страну куриных яиц.
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.