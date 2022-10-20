Даса: атмосфера в «Динамо» хорошая

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал об атмосфере в команде.

«У нас некритическое положение в таблице. Всего лишь пять очков отставания от тройки, всё может измениться очень быстро, буквально за два тура. Нет ли конфликта в раздевалке? Нет, внутри команды полный порядок. Атмосфера хорошая», — цитирует Дасу Sport24.

Он также подчеркнул, что в «Динамо» намерены делать всё, чтобы улучшить результат команды.

В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Динамо» встречалось с «Ростовом».

Встреча в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о работе под руководством Славиши Йокановича.