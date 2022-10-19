Лещук заявил, что «Динамо» приспосабливается к требованиям Йокановича
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«Коннект есть, думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Примерно одинаково нужно было привыкать и к Шварцу, и к Йокановичу», — цитирует игрока Metaratings.
В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Динамо» встречалось с «Ростовом».
Встреча в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».