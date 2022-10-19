Лещук заявил, что «Динамо» приспосабливается к требованиям Йокановича

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о работе под руководством Славиши Йокановича.

«Коннект есть, думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Примерно одинаково нужно было привыкать и к Шварцу, и к Йокановичу», — цитирует игрока Metaratings.

В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Динамо» встречалось с «Ростовом».

Встреча в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».