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Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Стаса Михайлова с 55-летием.
Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Вы заняли достойное место среди звёзд современной эстрады... На белорусской земле Вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России», — говорится в тексте поздравления.

Лукашенко пожелал артисту долголетия, вдохновения и неиссякаемой энергии.

Ранее Стас Михайлов, певец Владимир Пресняков и другие звёзды отечественной эстрады приняли участие в записи альбома «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, все доходы от прослушивания которого пойдут на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

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