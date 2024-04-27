Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Стаса Михайлова с 55-летием.

«Вы заняли достойное место среди звёзд современной эстрады... На белорусской земле Вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России», — говорится в тексте поздравления.

Лукашенко пожелал артисту долголетия, вдохновения и неиссякаемой энергии.

Ранее Стас Михайлов, певец Владимир Пресняков и другие звёзды отечественной эстрады приняли участие в записи альбома «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, все доходы от прослушивания которого пойдут на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».