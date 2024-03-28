Звёзды эстрады записали альбом в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе»

Народный артист России Стас Михайлов, певец Владимир Пресняков и другие звёзды отечественной эстрады приняли участие в записи альбома «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, все доходы от прослушивания которого пойдут на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Как сообщили в пресс-службе сервиса «VK музыка», всего в альбом вошли 12 музыкальных композиций. Слушая их, пользователи смогут конвертировать самый ценный свой ресурс, время, в деньги благодаря стриминговым платформам.

«Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта. Таким образом, каждый из нас может оказать поддержку тем, кто в ней сейчас нуждается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс принял участие в «Музыкальном марафоне поддержки от звёзд «Русского Радио».