Григорий Лепс принял участие в «Музыкальном марафоне поддержки от звёзд «Русского Радио»

В среду, 27 марта, состоялся «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио». Ведущими выступили Елена Север и Юрий Киселёв.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

На встрече с работниками культуры Тверской области 27 марта президент России Владимир Путин заявил, что культура создаёт духовный каркас народа в трагические для страны моменты, а также поддерживает идентичность.

Марафон был призван помочь слушателям почувствовать силу и единение. Его участниками стали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Елена Север, группа «Земляне», Григорий Лепс, Юрий Киселёв, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, Владимир Киселёв-младший, Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Akmal, Митя Фомин, Денис Клявер, Маша Вебер, Любовь Успенская, Диана Гурцкая, Александр Ревва, Роман Архипов, Денис Майданов, Владимир Пресняков, Александр Панайотов и другие.

«Я был у «Крокус Сити Холла». Захотелось там быть, своим присутствием, мыслями, чувствами как будто помочь, хотя это и невозможно. Боль переполнила — это очень тяжёлое событие. Любые слова поддержки будут малыми. Мы скорбим все вместе», — заявил Стас Пьеха.

Лариса Долина сказала, что скорбит со всей страной и соболезнует всем, кто потерял своих близких, а Денис Клявер отметил, что страна превратилась в одну семью, которая поддерживает людей, оказавшихся в беспрецедентной ситуации.

В рамках марафона «Русское Радио» наградило представителей МЧС, выполнявших свой долг и принимавших участие в ликвидации последствий случившегося в «Крокус Сити Холле».