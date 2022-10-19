Хохлов отреагировал на решение суда обязать Facebook выплатить ему 65 миллионов рублей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов высказался о решении Солнцевского суда Москвы обязать оциальную сеть Facebook* выплатить ему 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.

«До этого говорил, что не только в сумме дело, но и в том, что люди, когда используют чьи‑то имя или фамилию, даже не задумываются об этом. Получается, что человек как марионетка. Я думал, что всё‑таки здравый смысл и разум восторжествуют. Это и произошло, не во всём же мире должен он отсутствовать», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

В сентябре 2021 года появилась информация о том, что Хохлов подал в суд на Meta* (Facebook). По словам специалиста, организация расценивает любое упоминание его фамилии в ленте новостей как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее французские болельщики испанской «Барселоны» подали в суд на «Пари Сен-Жермен» из-за перехода футболиста Лионеля Месси в парижский клуб.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.