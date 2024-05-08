Подполье: ВС России нанесли удар в районе вертолётного аэродрома в Полтаве

Вооружённые силы России нанесли удар в районе вертолётного аэродрома в Полтаве, а также по энергосистеме Полтавской области.

Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Полтаве прилёт около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолётный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт», — передаёт его слова РИА Новости.

Лебедев добавил, что в пригороде Полтавы было ещё два прилёта. На улице Зиньковской, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, образовались пробки из-за проверок на блокпостах.

ВС России также нанесли удары по подстанции в Лубнах и ТЭЦ в Кременчуге в Полтавской области. После взрыва пропало электричество, отметил координатор.

Ранее российские военные атаковали свежие силы ВСУ в селе Гремяч Черниговской области.