Подполье: ВС России нанесли удар в районе вертолётного аэродрома в Полтаве
- РИА Новости
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Полтаве прилёт около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолётный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт», — передаёт его слова РИА Новости.
Лебедев добавил, что в пригороде Полтавы было ещё два прилёта. На улице Зиньковской, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, образовались пробки из-за проверок на блокпостах.
ВС России также нанесли удары по подстанции в Лубнах и ТЭЦ в Кременчуге в Полтавской области. После взрыва пропало электричество, отметил координатор.
Ранее российские военные атаковали свежие силы ВСУ в селе Гремяч Черниговской области.