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Подполье: ВС России нанесли удар в районе вертолётного аэродрома в Полтаве

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Вооружённые силы России нанесли удар в районе вертолётного аэродрома в Полтаве, а также по энергосистеме Полтавской области.
Подполье: ВС России нанесли удар в районе вертолётного аэродрома в Полтаве
  • РИА Новости

Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. 

«В Полтаве прилёт около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолётный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт», — передаёт его слова РИА Новости.

Лебедев добавил, что в пригороде Полтавы было ещё два прилёта. На улице Зиньковской, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, образовались пробки из-за проверок на блокпостах. 

ВС России также нанесли удары по подстанции в Лубнах и ТЭЦ в Кременчуге в Полтавской области. После взрыва пропало электричество, отметил координатор.

Ранее российские военные атаковали свежие силы ВСУ в селе Гремяч Черниговской области. 

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