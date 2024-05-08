МВФ: мировая экономика разделилась на три блока из-за политических разногласий

Мировая экономика из-за геополитических разногласий разделилась на три блока, включая государства, которые опираются на Соединённые Штаты, КНР, а также несвязанные страны.

Об этом сообщили в Международном валютном фонде (МВФ).

«Рассматривается разделённый на три блока мир: опирающийся на Соединённые Штаты, на Китай, а также блок несвязанных стран», — сказано в докладе организации.

Уточняется, что такая тенденция привела к росту количества существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, совокупное число которых в прошлом году превысило 3 тыс.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза.

Как ранее писал обозреватель Bloomberg Лайонел Лоран, Европу должна беспокоить стагнация в экономике и производстве, а не рост госдолга.