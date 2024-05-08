Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы
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Об этом пишет РИА Новости.
Его спросили, есть ли предложения по изменению налоговой системы.
«На следующей неделе... Будем обсуждать», — сказал Силуанов.
Он уточнил, что обсуждение пройдёт с бизнесом и парламентом.
25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы.