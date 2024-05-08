Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

Об этом пишет РИА Новости.

Его спросили, есть ли предложения по изменению налоговой системы.

«На следующей неделе... Будем обсуждать», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что обсуждение пройдёт с бизнесом и парламентом.

25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы.