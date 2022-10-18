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AFP: французские болельщики подали в суд на ПСЖ из-за трансфера Месси

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Французские болельщики испанской «Барселоны» подали в суд на «Пари Сен-Жермен» из-за перехода футболиста Лионеля Месси в парижский клуб.
AFP: французские болельщики подали в суд на ПСЖ из-за трансфера Месси
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Французские болельщики считают, что ПСЖ смог осуществить переход только с помощью отсрочки по финансовому фейр-плей, которая действует во Франции до мая 2023 года, сообщает AFP.

Уточняется, что истцы приравнивают отсрочку к государственной помощи.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проведёт в честь Месси праздничное мероприятие.

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