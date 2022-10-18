AFP: французские болельщики подали в суд на ПСЖ из-за трансфера Месси
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Французские болельщики считают, что ПСЖ смог осуществить переход только с помощью отсрочки по финансовому фейр-плей, которая действует во Франции до мая 2023 года, сообщает AFP.
Уточняется, что истцы приравнивают отсрочку к государственной помощи.
Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.
Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проведёт в честь Месси праздничное мероприятие.