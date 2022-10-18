AFP: французские болельщики подали в суд на ПСЖ из-за трансфера Месси

Французские болельщики испанской «Барселоны» подали в суд на «Пари Сен-Жермен» из-за перехода футболиста Лионеля Месси в парижский клуб.

Французские болельщики считают, что ПСЖ смог осуществить переход только с помощью отсрочки по финансовому фейр-плей, которая действует во Франции до мая 2023 года, сообщает AFP.

Уточняется, что истцы приравнивают отсрочку к государственной помощи.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проведёт в честь Месси праздничное мероприятие.