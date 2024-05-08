RT в Telegram
Подпишись

СК России детально установит обстоятельства атаки ВСУ на нефтебазу в Луганске

Короткая ссылка
Следственный комитет России установит все обстоятельства атаки украинских войск на нефтебазу в Луганске.
СК России детально установит обстоятельства атаки ВСУ на нефтебазу в Луганске
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

В СК отметили, что из-за удара ВСУ пострадали несколько сотрудников предприятия.

Также в Никитовском районе Горловки (ДНР) вследствие сброса боеприпаса с украинского беспилотника пострадали сотрудники МЧС, сказано в заявлении.

Уточняется, что ведомство установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что пять сотрудников нефтебазы в Луганске, подвергшейся ракетному удару со стороны ВСУ, по предварительным данным, получили ранения.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе, предположительно, ракетами ATACMS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить