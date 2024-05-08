СК России детально установит обстоятельства атаки ВСУ на нефтебазу в Луганске

Следственный комитет России установит все обстоятельства атаки украинских войск на нефтебазу в Луганске.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

В СК отметили, что из-за удара ВСУ пострадали несколько сотрудников предприятия.

Также в Никитовском районе Горловки (ДНР) вследствие сброса боеприпаса с украинского беспилотника пострадали сотрудники МЧС, сказано в заявлении.

Уточняется, что ведомство установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что пять сотрудников нефтебазы в Луганске, подвергшейся ракетному удару со стороны ВСУ, по предварительным данным, получили ранения.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе, предположительно, ракетами ATACMS.