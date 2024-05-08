УФСБ: в пригороде Авдеевки обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Донецкой Народной Республике.
Как сказано в заявлении, в пригороде Авдеевки был выявлен заминированный схрон с иностранным оружием.
В нём находились ПТРК FGM-148 Javelin США, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемёта РПО-А и 800 патронов 7,62 × 54.
В апреле сотрудники УФСБ обнаружили в Авдеевке схроны с иностранным вооружением.