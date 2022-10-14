Корнеев: Карраскаль способен нарисовать гол за полсекунды

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру полузащитника армейского клуба Хорхе Карраскаля.

«Очень интересный игрок, в любой момент может нарисовать гол, даже если ему дадут всего полсекунды на размышление. Карраскаль в любом матче способен сделать разницу», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Он не считает, что Карраскаль играет с перепадами.

«Он всё равно действует ярко. Может быть, мы просто не знаем каких-то нюансов. Возможно, дело в микротравмах. В общем, я бы не советовал спартаковцам тешить себя надеждой, что колумбиец сейчас не на пике формы», — добавил Корнеев.

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ примет «Спартак». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.