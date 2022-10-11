Узнать больше

СЭ: Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА

Короткая ссылка
Капитан «Спартака» Георгий Джикия примет участие в предстоящем дерби с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России.
СЭ: Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Защитнику москвичей удалось избежать серьёзной травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Защитник самарской команды Георгий Зотов на 37-й минуте сыграл грубо против капитана красно-белых Джикии. Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак», которое пройдёт в 13-м туре чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить