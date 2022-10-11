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Колосков о матче ЦСКА — «Спартак»: выиграет тот, кто лучше подготовится

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак», которое пройдёт в 13-м туре чемпионата России.
Колосков о матче ЦСКА — «Спартак»: выиграет тот, кто лучше подготовится
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Для меня в дерби ЦСКА — «Спартак» нет предпочтений. Но смотреть буду с удовольствием — команды действительно сейчас на подъёме, хорошо играют. Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и «Спартак» — равные команды», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также отметил, что обе команды показывают хороший футбол.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее Колосков высказался о словах форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство.

 

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