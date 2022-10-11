Колосков — о словах Малкома про российское гражданство: достойно уважения
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«Конечно, такие слова достойны уважения. Игрок известный, заметный, поигравший в европейских клубах. Приятно слышать», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что не обращал бы внимания на натурализацию бразильцев, так как это их личное дело.
8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.
Ранее Малком объяснил желание получить российский паспорт.