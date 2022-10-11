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Колосков — о словах Малкома про российское гражданство: достойно уважения

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о словах форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство.
Колосков — о словах Малкома про российское гражданство: достойно уважения
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, такие слова достойны уважения. Игрок известный, заметный, поигравший в европейских клубах. Приятно слышать», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не обращал бы внимания на натурализацию бразильцев, так как это их личное дело.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

Ранее Малком объяснил желание получить российский паспорт.

 

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