Малком объяснил желание получить российский паспорт

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему хочет получить гражданство России.

«Первое: если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу. Второе: это может помочь клубу получить дополнительное место ещё для одного иностранца», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Он добавил, что игра за сборную России — вопрос будущего. Он отметил, что его цель сегодня — успешно выступать за «Зенит».

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

Ранее юрист Михаил Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России.