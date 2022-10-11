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Малком объяснил желание получить российский паспорт

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Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему хочет получить гражданство России.
Малком объяснил желание получить российский паспорт
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Первое: если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу. Второе: это может помочь клубу получить дополнительное место ещё для одного иностранца», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Он добавил, что игра за сборную России — вопрос будущего. Он отметил, что его цель сегодня — успешно выступать за «Зенит».

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

Ранее юрист Михаил Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России. 

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